Eni profitti in deciso calo nel 2024 - 45% ma il dividendo sale Il titolo arretra in borsa dopo i dati

Avvio ininper il gruppo Eni che, prima dell’apertura dei mercati, ha diffuso i risultati. L’utile è risultato indel 45% sul 2023, attestandosi a 2,6 miliardi di euro. L’utile netto rettificato si è attestato a 5,2 miliardi indel 37% mentre l’utile operativo proforma adjusted (rettificato delle partite straordinarie) è sceso del 20% a 14,3 miliardi. Nel solo quarto trimestre isono diminuiti a 2,6 miliardi (-28%) e l’utile netto adjusted a 892 milioni (-46%). Come per tutte le compagnie petroliferi, anche per Eni i risultati dipendono in larga parte dai prezzi di petrolio e gas sui mercati internazionali.Quotazione del greggio mediamente inferiori all’anno prima hanno zavorrato i guadagni, nonostante la crescita della produzione del 3% guidata dalle operazioni in Kazakistan, Libia, Costa d’Avorio, Congo e Mozambico, spiega il gruppo controllato al 30% dallo Stato italiano.