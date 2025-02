Eni, intesa con Petronas per joint venture su asset in Indonesia e Malesia

Leggi su Ildenaro.it

Roma, 27 feb. (askanews) – Eni ehanno annunciato un Memorandum of understanding esclusivo per definire la costituzione di unaper la gestione di una selezione diupstream in. “Le società ritengono che questa jv – sottolinea una nota – creerà significative opportunità di crescita, sia inche in, e potrà generare sinergie efficaci per diventare uno dei principali operatori nel settore del Gnl nella regione, garantendo nel medio termine una produzione sostenibile di 500 mila barili di olio equivalente al giorno”. Le riserve della, spiega la società, “ammontano a circa 3 miliardi di barili di olio equivalente (boe), e il potenziale esplorativo è di circa 10 miliardi di boe. Lasi concentrerà su investimenti in nuovi progetti di sviluppo di gas, riflettendo l’impegno delle società nella transizione energetica e supportando la crescente domanda regionale di gas.