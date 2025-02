Eni in 2024 utile a 52 mld -37% in piano 2025-28 cresce il dividendo

Leggi su Ildenaro.it

Roma, 27 feb. (askanews) – Eni ha chiuso ilcon unnetto adjusted, depurato delle componenti straordinarie, di 5,2 miliardi di euro in calo del 37% rispetto al 2023 e, nel quarto trimestre, di 892 milioni, in calo del 46%. In un contesto particolarmente complesso per le oscillazioni dei prezzi di gas e petrolio e con una domanda in calo, la società guidata da Claudio Descalzi ha presentato anche un aggiornamento delstrategico per il-28 incrementando ilper gli azionisti per ila 1,05 euro ad azione (+5%) dall’attuale cedola a 1 euro, con una policy sulin crescita. Il gruppo ha spiegato, infatti, che ilsarà integrato da undi riacquisto di azioni proprie che porta il payout complessivo compreso tra 35% e 40% del cash flow da operations, aumentato rispetto al range precedente pari al 30-35%.