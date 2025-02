Quotidiano.net - Eni e Petronas: Joint Venture per Asset Upstream in Indonesia e Malesia

Eni ehanno annunciato un Memorandum of understanding esclusivo per definire la costituzione di unaper la gestione di una selezione diin. Lo rende noto il gruppo energetico italiano in cui spiega che "le società ritengono che questa jv creerà significative opportunità di crescita, sia inche in, e potrà generare sinergie efficaci per diventare uno dei principali operatori nel settore del Gnl nella regione, garantendo nel medio termine una produzione sostenibile di 500mila barili di olio equivalente al giorno. Le riserve dellaammontano a circa 3 miliardi di barili di olio equivalente (boe), e il potenziale esplorativo è di circa 10 miliardi di boe".