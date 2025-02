Panorama.it - Eni batte le attese: utili oltre i 5 miliardi e crescita nella produzione di idrocarburi

i 14, profitti che superano i 5diin. Eni ha chiuso il 2024 con numerile, seppur in calo. E nel giorno della diffusione dei dati ha annunciato l’accordo con Petronas, gigante maltese, per allargarsi in Asia.Il gruppo con a capo Claudio Descalzi ha chiuso il 2024 con un Ebitda rettificato proforma di 14,3di euro (in calo del 20% rispetto all’anno precedente) e un utile netto rettificato di 5,26di euro (-37% rispetto al 2023). Eni ha superato le previsioni sull’Ebitda proforma rettificato di 1,7di euro, grazie alla performance dell’Exploration & Production, alla performance di Gas & Power (+40% rispetto alla guidance iniziale) e ai risultati di Enilive e Plenitude, nonostante il contesto di mercato difficile.