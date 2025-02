Energia eolica in Italia Campania sul podio | 642 impianti Presentato il dossier di Legambiente

Leggi su Ildenaro.it

Soffia un vento forte e rinnovabile inche si accredita come la regione pioniera nel campo dell’: 642diffusi sul territorio campano, tra grandiindustriali e mini eolico; quasi 2 gigawatt di potenza, che permettono una produzione di oltre 4 terawattora all’anno. Terzi inper potenza installata e secondi per produzione di: un sesto del comparto eolicono è costituito dal contributo campano.haquesta mattina il“Qual buon vento”, durante la terza Edizione del Forum Eolico, che si è svolto a San Marco dei Cavoti (BN) con il Patrocinio di ANEV, Cesvo Lab e del Comune di San Marco dei Cavoti.L’eolico la fa da padrone nella nostra regione: costituisce la prima fonte rinnovabile elettrica, sia per potenza che per produzione.