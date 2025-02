Lanazione.it - Empoli nella storia: batte la Juventus ai rigori e va in semifinale di Coppa Italia

Torino, 26 febbraio 2025 – In crisi nel campionato di serie A (2 punti nelle ultime 11 partite) l’si regala una serata da leggenda: supera laai calci di rigore alloStadium conquistando per la prima voltasuale semifinali di, quarantunesima semifinalista di tutti i tempi. Un’altra impresa, dopo quelle compiute contro il Torino e la Fiorentina. Inaffronterà il Bologna di Vincenzono. D’Aversa opta per Bacci e Konate dal primo minuto. Parte bene la, ma poi, a mano a mano che passa il tempo, si smarrisce. Unattento e ordinato riesce ad approfittarne. Al 2’ palla-gol per Nico Gonzalez, che a tu per tu col portiere alza la mira, spedendo il pallone alle stelle. Al 24’ azzurri in vantaggio: errore di Nico Gonzalez, Maleh si mette in proprio calciando di interno collo destro dai 20 metri: il pallone s’insacca alla destra di Perin.