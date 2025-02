Empoli-Bologna andata semifinale Coppa Italia al Castellani D’Aversa | Scritta pagina di storia

Leggi su Corrieretoscano.it

, si gioca aldiil primo aprile alle ore 21 la partita didelladitradi Robertodi Vincenzono.conquistata per la prima volta nelladall’vincendo a Torino con la Juventus.Vittoria meritatissima contro la Juve 3-5 per i ragazzi di Robertoche hanno dimostrato personalità, gioco e compattezza con i bianconeri di Thiago Motta. Con i toscani veri e propri cecchini dal dischetto: 4 su 4 i rigori messi a segno firmati da Henderson, Kouame, Cacace, Marianucci. Dopo il pari 1-1 con vantaggionel primo tempo con Maleh, raggiunto nella ripresa dal gol juventino di Thuram.Una vittoria in diretta tv Canale 5 che per l’è vera e propria impresa sportiva per ripartire con fiducia in campionato dopo il filotto negativo con soli due punti nelle ultime undici partite.