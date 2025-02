Lanazione.it - Emma, un nuovo volto in tv. Grazie a "Le onde del passato"

Quando si dice che il mondo è piccolo. La sua concittadina, Vittoria Mangani, l’ha conosciuta un anno fa sul set durante le riprese all’isola d’Elba. "Abbiamo scoperto di avere la dentista in comune", rideBianchi, classe 2004, diplomata al liceo classico europeo del Convitto Cicognini. C’è anche lei, insieme a Vittoria, a portare un po’ di Prato nella fiction "Ledel". Una carriera che l’ha indirizzata verso la recitazione fin da quando frequentava la scuola di musical "Arteinscena" al Politeama Pratese. È lì, nel 2018, cheha mosso i primi passi su un vero palcoscenico: quella della serie con Anna Valle e Giorgio Marchesi, in questo periodo in onda su Canale 5, è la prima esperienza televisiva. Sul piccolo schermo interpreta il personaggio di Lucrezia, "un personaggio sempre presente – come racconta la giovane attrice – che fa da trait d’union fra tutti gli altri che muovono i fili della storia".