Lanazione.it - Emergenza furti nei vivai di Pistoia: 10mila piante rubate in una sola notte

, 27 febbraio 2025 – Una preoccupante ondata dista mettendo in ginocchio, oltre che in forte allarme, il distrettostico ornamentale di, uno dei più importanti poli produttivi del settore in Italia. Nellatra il 24 e il 25 febbraio sono state prese di mira ben tre aziende di spicco, Baldacci, Innocenti e Giacomelli, e sono stati registrati ingenti danni soprattutto nei territori di Ramini, San Pantaleo e Casalguidi, dove sono stati rubati in unaoltre 10.000 esemplari tra aceri e magnolie. L’associazionesti Italiani lancia un forte allarme e chiede misure urgenti per fermare questa escalation. Il fenomeno deineipistoiesi non è nuovo, ma nelle ultime settimane ha subito un’accelerazione davvero preoccupante. Il presidente dell’associazione, Alessandro Michelucci, sottolinea anche come le abbondanti piogge abbiano reso il terreno più morbido.