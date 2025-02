Ilfattoquotidiano.it - Emanuele Pozzolo, messaggio a Fdi: “Mi aspetterei dal mio partito lo stesso trattamento che ha riservato ad altri”

“Midal mioloche haa tanti” dice, intervistato dalla Stampa, rivolgendosi a Fratelli d’Italia. I guai giudiziari non mancano: è stata appena discussa (e respinta dal centrodestra) la sfiducia alla ministra del Turismo Daniela Santanchè, già a giudizio per falso in bilancio e in attesa di capire se finirà a processo anche per truffa ai danni dello Stato; in primo grado è stato condannato a 8 mesi il sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro Delle Vedove, accusato di rivelazione di segreto d’ufficio. Eppuresente che l’unico sulla graticola – dentro Fdi – è lui. Martedì si è aperto a Biella il processo per lo sparo che un anno fa, la notte di Capodanno, partì dalla sua pistola ferendo uno dei partecipanti.