Secoloditalia.it - Elly sola contro tutti: fuoco su Meloni e Trump. Poi la spara grossa: il futuro sarà di sinistra

. Gioca in casa, si fa per dire, e dal palco della direzione del Pd la segretaria ritrova finalmente la voce. E, neanche a dirlo,a palle incatenateil governo attingendo agli slogan più gettonati delle ultime settimane. Dopo gli insulti alla premier, Santanchè e Delmastro lancia una grande mobilitazione. Messa all’angolo da Giuseppe Conte prova a riprendersi la scena. “Noi dobbiamo lanciare al Paese una sfida culturale. Non basta più parafrasare il presente ma costruire ilinsieme che passa dalle priorità su cui abbiamo profilato il nostro partito”. Il linguaggio, secondo il suo stile, non è dei più fluidi. Il senso però è chiaro, l’ideona, non proprio originale. Una “mobilitazione del partito per il progetto del Paese che ci terrà impegnati nei prossimi mesi”.