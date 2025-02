Lopinionista.it - Elisir floreali di Aroma-Zone: gli oli per ogni tipo di pelle

C’è l’di rosa, che rivitalizza la cute secca e sensibile, quello di camomilla, che lenisce lasensibile, quello di lavanda, ideale per riequilibrare il derma misto, e quello di elicriso che nutre e tonifica l’epidermide secco o maturo. Sono i 4che, il brand di cosmetica francese per la cura, il benessere e la bellezza naturale, propone per prendersi cura didi. Si tratta di oli preziosi ottenuti dalla macerazione dei petali infusi in olio vegetale. Nella skincare quotidiana possono essere utilizzati come siero viso, come alternativa leggera alla crema giorno, o come trattamento intensivo notturno per le pelli secche e mature.di fiori preziosi di Rosa damascena BIOCon l’di fiori preziosi di Rosa damascena lascopre i benefici antietà di questa pianta di origine asiatica.