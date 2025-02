Biccy.it - Eliminata dal GF tra Zeudi, Amanda, Helena, Chiara e Maria Teresa: risultati dei sondaggi

Televoto tutto al femminile, al Grande Fratello lunedì scorso sono finite in nomination:Prestes,Ruta,Cainelli,Di Palma eLecciso. Chi sarà la prossimadal reality? Se la meno votata sarà, potrà comunque tornare in gioco, visto che si è guadagnata il bonus.La prossimadal Grande Fratello:dei.Stando aideisu siti, forum e pagine social dedicate al Grande Fratello,Prestes è la più votata, seguita da. A rischio uscita c’èRuta, ma come sappiamo, nelle ultime settimane sono i fandom e le alleanze strategiche a decidere chi esce. Su Twitter infatti gli Shailenzo e le Zelena stanno votandoVittoria, sicure che così saràLecciso la prossima