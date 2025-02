Lanazione.it - Elezioni regionali in Toscana, Giani: “Primarie? Non mi tiro indietro”

Firenze, 27 febbraio 2025 – "Se il partito e la segretaria nazionale Elly Schlein e quello regionale Emiliano Fossi ritengono utili le, io non mi". E' il commento del governatore Eugenioall'intervista di Nicola Fratoianni, segretario nazionale di Sinistra Italiana, leader di Avs. Il segretario Avs da le pagine di Repubblica infatti ha detto: "Facciamo leper scegliere il candidato governatore del centrosinistra". E sulla coalizione di centrosinistra all'orizzonte ha precisato: "Penso che per la Regione sia necessario partire da un cuore che metta insieme Pd, 5Stelle e Avs. Per ragioni di numeri ma anche politiche è il primo compito che abbiamo". Parole a cui il governatorereagisce positivamente: "Di- dice - ne parlammo a settembre, ma il quadro diverso.