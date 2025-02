Ilgiorno.it - Elezioni a Lecco, il centrodestra chiama all’unità: finiranno i 16 anni di dominio del centrosinistra?

– Uniti alle prossime comunali per provare a conquistare Palazzo Bovara dopo 16di sindaci di. Ma il condottiero delancora non c’è. Il sottosegretario lombardo all’Autonomia Mauro Piazza, indicato come il più papabile, si èto fuori: anche alle scorse regionali aveva però garantito che non si sarebbe più ricandidato, invece all’ultima tornata per il Pirellone è stato di nuovo il più votato in provincia; inoltre ha abituato i suoi elettori a cambiare idea e anche casacca di partito, passando da Forza Italia al Popolo delle Libertà, poi al Nuovo, quindi di nuovo in Forza Italia, infine, per ora, l’approdo nella Lega. Altri candidati al momento non ci sono, o, se ci sono, non escono allo scoperto per non bruciarsi, perché la rincorsa per raggiungere e superare l’attuale primo cittadino Mauro Gattinoni, che nel 2020 ha vinto per 31 schede, è ancora lunga: si voterà infatti solo in primavera del 2026.