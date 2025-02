Tvpertutti.it - Eleonora Giorgi sta per morire: le ultime notizie e il triste annuncio

Le condizioni dicontinuano a destare grande preoccupazione. L'attrice ha condiviso nelle scorse settimane dettagli toccanti sulla sua lotta contro il tumore al pancreas, una malattia che, purtroppo, non le lascia molte speranze.Dopo l'intervista rilasciata al Corriere della Sera, nella quale aveva dichiarato con estrema lucidità e coraggio che "ogni giorno è un regalo", la conferma sulla gravità della situazione è arrivata anche dagli studi di Forum, dove Barbara Palombelli ha pronunciato parole che hanno colpito il pubblico e il mondo dello spettacolo: "ci sta per salutare".Una frase forte, che testimonia quanto la situazione sia ormai delicata. Come sta davvero? Quali sono gli ultimi aggiornamenti sulla sua salute?Le condizioni di: «Mi tengono in vita per ritardare il più possibile»Già nelle scorse settimane,aveva parlato apertamente delle sue condizioni, rivelando di essere ricoverata in una clinica di Roma e di essere sottoposta a terapia del dolore a base di morfina e cortisone.