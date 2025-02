Thesocialpost.it - Eleonora Giorgi, l’annuncio di Barbara Palombelli fa esplodere di rabbia gli utenti

Leggi su Thesocialpost.it

ha dato un triste aggiornamento sulle condizioni di salute didurante la diretta di Forum, mercoledì 26 febbraio. Prima di iniziare la puntata, la conduttrice ha preso un momento per fare un ringraziamento speciale a Paolo Ciavarro, che da anni fa parte del cast del programma. Nonostante la difficile situazione familiare, Paolo ha scelto di partecipare alla puntata. Pochi giorni prima, infatti,era stata ricoverata in una clinica di Roma a causa di un peggioramento del suo stato di salute, che le impedisce anche di fare pochi passi.Leggi anche: Truppe europee in Ucraina, Meloni contro Macron: «A che titolo sei andato a Washington?»I medici hanno deciso di avviare una terapia del dolore, un trattamento palliativo che non mira a guarire la malattia, ma a migliorare la qualità della vita nei giorni a venire.