Dilei.it - “Eleonora Giorgi ci sta per salutare”: il triste annuncio in tv di Barbara Palombelli

Sembrano peggiorare le condizioni di salute di. A farlo saperenell’ultima puntata di Forum, dove da tempo lavora Paolo Ciavarro, figlio della nota attrice. “Ci sta per”, ha detto la conduttrice parlando della, che da oltre un anno sta lottando contro un tumore al pancreas e al momento è curata con morfina e terapia del dolore.Come staNon sembrano esserci più speranze per. È quanto traspare dall’ultimo,diin tv. “ci sta per”, ha detto la conduttrice e giornalista lasciando il pubblico spiazzato. Poi ha voluto abbracciare Paolo Ciavarro, il secondogenito della, che si trovava al suo fianco.“Voglio dargli un abbraccio. Noi apprezziamo molto che oggi Paolo ha lasciato la mamma in ottima compagnia per stare con noi qui in diretta”, ha dichiarato laper poi aggiungere: “Come sapete noi stiamo seguendo questa storia, come tutta Mediaset, perché vogliamo bene a Paolo ma soprattutto vogliamo stare accanto a una donna che ormai è entrata nel cuore di tutti gli italiani”.