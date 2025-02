Ilgiorno.it - “Elena, la matta“. Commovente storia di libertà

Ogni tanto "je partiva er chicchero". Parole sue. Perché era impossibile sopportare tutte quelle angherie. I soprusi dell’Italia fascista. E lei,Di Porto, le ingiustizie proprio non le poteva digerire. Nonostante la situazione non fosse delle più semplici per questa donna ebra, poverissima e stracciarola, dal carattere ribelle. Separata dal marito, temeraria nei modi e nelle parole, visceralmente antifascista. Innamorarsene era un attimo. Ma ancor meno ci voleva a darle della pazza. Che una donna libera fa già paura a prescindere. Meglio rinchiuderla. Al Santa Maria della Pietà. Dentro e fuori dall’ospedale psichiatrico fino al 16 ottobre 1943: il giorno del rastrellamento del ghetto di Roma. Unada raccontare. E da non dimenticare. Che da qualche tempo condivide sul palco Paola Minaccioni.