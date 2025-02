Gamerbrain.net - Elden Ring Nightreign: Svelati alcuni Boss in Anteprima

FromSoftware è pronta a sorprendere ancora una volta con, uno spin-off che reinterpreta il mondo dell’Interregno con un nuovo sistema di gioco orientato alla cooperazione. A differenza del titolo originale, che privilegiava l’esplorazione solitaria e l’approccio soulslike classico,introduce un gameplay più rapido e tattico, con sessioni dinamiche basate su cicli temporali e un roster diimplacabili.L’ambientazione di, chiamata Plagaride, è una terra devastata da una maledizione che avvolge il mondo in un’eterna notte, popolata da creature aberranti e potenti. I giocatori, riuniti in squadre da tre, dovranno affrontare prove sempre più ardue per avanzare attraverso giorni e notti, combattendo entità ultraterrene note come Signori della Notte.