Ecco perché Vegeta ha mostrato il suo Super Saiyan 3 solo ora

In Dragon Ball Daima, i fan sono rimasti sorpresi nel vedere il debutto della forma3 di. Tuttavia, l’episodio penultimo della serie fornisce una spiegazione chiara del motivo per cui questa trasformazione non è mai stata vista nei combattimenti successivi in Dragon Ball. Ambientata tra gli eventi dell’arco di Majin Buu e quello di Battle of Gods, Dragon Ball Daima colma alcune lacune nella trama, offrendo uno spunto sul percorso di allenamento e sulle abilità diche i fan si erano sempre chiesti.Anche se inizialmente sembrava cheavesse saltato l’allenamento per raggiungere il3, concentrandosi invece sulle trasformazioni divine, Dragon Ball Daima conferma che aveva segretamente acquisito questa forma. Tuttavia, la serie spiega anchenon la utilizzi frequentemente: la trasformazione è troppo inefficiente.