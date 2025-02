Ilfattoquotidiano.it - Ecco perché il destino dell’orso bruno appenninico resta incerto, ma c’è ancora speranza

È una rara creatura e sfuggente che vaga fra le fitte foreste e i pendii rocciosi situati nelle profondità delle montagne dell’Appennino centrale. L‘orsomarsicano (Ursus arctos marsicanus), è una delle popolazioni di orsi più a rischio di estinzione al mondo. Isolata per secoli, questa sottospecie ha sviluppato caratteristiche uniche che la distinguono dagli altri orsi bruni. Ma con solo circa 50 esemplari rimasti in natura, il suo futuro è in bilico. Per questi sono in atto da tempo sforzi mirati a proteggere questa straordinaria specie. Ma una nuova ricerca ha scoperto un inquietante difetto genetico che potrebbe minacciarne ulteriormente la sopravvivenza. Uno studio condotto nell’ambito del progetto italiano Endemixit ha rivelato una mutazione che compromette la capacità degli orsi di produrre energia, sollevando urgenti preoccupazioni tra i conservazionisti.