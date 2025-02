Lanazione.it - “Ecco le truffe più insidiose”, la polizia spiega come difendersi

Lucca, 27 febbraio 2025 – Non fare entrare nessuno in casa, allertare con tempestività le forze dell’ordine e condividere il più possibile le proprie disavventure. Il tutto tenendo sempre a mente che lo Stato, e chi lo rappresenta, non chiamerà mai per chiedere soldi telefonicamente. Sono questi i principi dell’anti-truffa, illustrati martedì pomeriggio all’oratorio della parrocchia di Sant’Anna dal dirigente delle volanti della questura di Lucca, Roberto Femia. Un momento di incontro con la cittadinanza, voluto proprio dalla, per contrastare il crescente numero diin provincia ai danni degli anziani, ma non solo. “Purtroppo le persone più fragili sono anche le più soggette a rimanere vittime di tentativi di raggiro - hato Femia -. Questo perché oltre all’avanzare dell’età che può portare a una progressiva perdita di lucidità, spesso sono le uniche ad avere ancora un telefono fisso e a vivere da sole.