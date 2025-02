Formiche.net - Ecco come i Kinzhal russi colpiscono l’economia ucraina

Nonostante le speranze di Mosca, ie gli Shahed-136 utilizzati nelle cosiddette “campagne di bombardamento strategico” non sono riuscite a spezzare il morale e la combattività dell’, che continua a offrire una forte resistenza all’invasione. Ma il discorso cambia completamente se si sposta il focus sul lato economico. E le nuove stime fornite dall’ European Bank for Reconstruction and Development, ente costituito nel 1991 per sostenere laa e altri Paesi dello spazio post-sovietico a sviluppare un sistema di economia di mercato dopo la fine della guerra fredda e il crollo dell’U, forniscono un quadro chiaro del peso avuto dalle campagne di bombardamento russe.All’interno dell’edizione di febbraio 2025 del Regional Economic Prospect l’Erbd ha infatti individuato nei ripetuti attacchi alle centrali elettriche e alla rete elettricaattraverso missili e droni kamikaze il fattore che li ha spinti ad abbassare le previsioni di crescita economica di Kyiv per il 2025 dal precedente 4,7% al 3,5%.