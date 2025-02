Ecco chi è Bebe Vio allo scoperto col fidanzato calciatore

Leggi su Caffeinamagazine.it

Dopo tante voci Bebe Vio esce con il fidanzato. Gli scatti su instagram postati da un paradiso caraibico. "Dieci giorni in modalità aereo in un vero e proprio paradiso", ha scritto su Instagram la celebre schermitrice, classe 1997, a corredo di alcune fotografie scattate in una meta esotica di cui non ha rivelato i dettagli. Stella dello sport italiano e testimonial di numerose campagne di sensibilizzazione, la vita di Bebe Vio è sempre stata colma di interessi e grandi passioni. La scuola, il disegno e la pittura, gli Scout e soprattutto la scherma (ha cominciato a tirare di fioretto già a 6 anni, dimostrandosi subito molto portata). Il 20 novembre 2008, all'età di 11 anni, è stata improvvisamente colpita da una meningite fulminante che ha causato una grave infezione del sangue che ha devastato il suo giovane corpo e che ha portato alla tragica conseguenza dell'amputazione di tutti e quattro gli arti.