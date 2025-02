Fifaultimateteam.it - EA FC 25 Candidati POTM Serie A Di Febbraio Vota Il Migliore

Svelate le nomination deldidellaA Enilive per la modalità Ultimate Team del simulatore calcistico EA Sports FC 25.Kolo Muani, Nico Paz, Mattia Zaccagni, Mateo Retegui, Christian Pulisic ed Angelino sono stati inseriti nella lista deia ricevere il premio didel mese didellaA per UT 25.L’attaccante francese della Juventus, il centrocampista argentino del Como, il centrocampista italino della Lazio, l’attaccante italiano dell‘Atalanta, il difensore spagnolo della Roma e l’attaccante americano del Milan hanno fornito delle prestazioni degne di nota nelle partite dellaA Enilive disputate nel mese di gennaio.Al termine dellezioni il vincitore riceverà una carta dedicata per la modalità Ultimate Team e potrà essere riscattata completando la Squad Building Challenge dedicata che probabilmente sarà resa disponibile nel mese di Marzo da Electronic Arts.