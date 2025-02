Ilnapolista.it - È stata la Wada a contattare Sinner, due volte (Corsera)

Leggi su Ilnapolista.it

Il Corriere della Sera torna sulla squalifica di Jannikdopo l’accordo con laa seguito del caso Clostebol. La, l’agenzia mondiale antidoping, ha contattato il quotidiano per spiegare, ancora, l’accordo con il numero uno del tennis mondiale.Leggi anche:non ha ancora cambiato il tennis, ma ha cambiato per sempre l’antidoping (New York Times)Clostebol,paga per tuttiSi legge sul Corriere della Sera che il portavoce dellaha contattato il quotidiano. E rivela che “laabbia avvicinato i legali diin due occasioni. A fine gennaio, e lì gli avvocati hanno chiesto di poter completare la memoria difensiva, poi di nuovo ai primi di febbraio, quando è partita la mediazione per l’agreement firmato venerdì 14. «Lasi è resa conto che 12 mesi non sarebbero stati appropriati per un caso così particolare, derivato da circostanze molto specifiche (il riferimento è alla sostanza e alla quantità minima trovata nelle urine del tennista, ndr).