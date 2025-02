Liberoquotidiano.it - "È sempre la stessa storia": Thiago Motta nella bufera, cosa gli scappa di bocca | Video

è stato il primo a riconoscere il fallimento clamoroso della sua squadra in questa stagione. La Coppa Italia, con l'eliminazione della Juventus in casa contro l'Empoli, è stata solo la goccia che ha fatto trare il vaso. Prima, infatti, si ricordano l'uscita anzitempo dalla nuova Champions League per mano del Psv - non proprio una big europea -, e la pareggite, che ha estromessa la Vecchia Signora dalla corsa scudetto e l'ha costretta agli straordinari per acciuffare il quarto posto. L'italo-brasiliano,conferenza stampa post Empoli, ha detto di provare "vergogna" per la prestazione dei suoi ragazzi. L'ex Bologna ha rimarcato l'importanza di non sbagliare atteggiamento quando si scende in campo e il prestigio della maglia bianconera, indossata da alcuni dei più grandi calciatori di tutti i tempi.