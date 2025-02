Iodonna.it - E per una sera ha detto addio al suo iconico caschetto lungo

Se c’è un evento in cui osare è quasi un obbligo, quello è la Milano Fashion Week. E Miriam Leone, da sempre icona di eleganza e bellezza, non si è tirata indietro. Ospite della sfilata Diesel per la presentazione della collezione Autunno-Inverno 2025/2026, l’attrice ha rubato la scena con un nuovo hair look che ha immediatamente catturato l’attenzione: una frangetta piena, corta e vaporosa che ha completamente trasformato il suo stile. Un dettaglio che sembra sancire un nuovo capitolo nella sua immagine, sempre sofisticata ma ora con un tocco di audacia in più. MFW AI 25/26: gli hairlook in passerella guarda le foto Il nuovo hair look di Miriam LeoneDimenticate le morbide onde del suolong bob: alla sfilata Diesel, Miriam Leone ha mostrato un’acconciatura decisamente più grintosa e strutturata.