Ilfoglio.it - È morto Gene Hackman

Leggi su Ilfoglio.it

Pochi mesi dopo l'uscita nelle sale cinematografiche di Frankenstein Junior,ringraziò in un'intervista il regista Mel Brooks perché gli aveva dato la possibilità "di fare qualcosa che si avvicina più a me stesso che all'immagine che gli altri hanno di me". Per gli altri era un duro, uno da film da duri. Gli venivano bene quei ruoli, ma lui non si sentiva così: "Non sono un uomo d'azione, sono molto diverso da un uomo d'azione. Però ho studiato per fare l'attore, faccio l'attore e interpreto delle parti. Ogni tanto me ne capita una come quella che mi ha dato Mel Brooks e sono felice di interpretarle. Sono un professionista, un libero professionista".vinse due premi Oscar per Miglior attore protagonista per "Il braccio violento della legge" e "Gli spietati".