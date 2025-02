Ilfattoquotidiano.it - È morto Gene Hackman: trovato senza vita in casa con il corpo della moglie e del loro cane, è giallo sulle cause della morte

, leggenda di Hollywood e due volte premio Oscar, è statonella suadi Santa Fe, nel New Mexico. Insieme a lui, laBetsy Arakawa, 63 anni, pianista classica, e il. A riportare la notizia è il quotidiano locale Santa Fe New Mexican, che cita fontipolizia.La scoperta è avvenuta mercoledì pomeriggio, quando gli agenti si sono recati nell’abitazionecoppia. Al momento, lenon sono state rese note. Lo sceriffocontea, Adan Mendoza, ha dichiarato al Santa Fe New Mexican che “non ci sono particolari che facciano pensare a un omicidio” o ad un atto criminale. È stata comunque aperta un’indagine, come riporta la Press Association., 95 anni, si era ritirato dalle scene nel 2004, dopo una carriera straordinaria che lo aveva visto interpretare ruoli memorabili in film come “Il braccio violentolegge” (1971), che gli valse il primo Oscar come miglior attore protagonista, “La conversazione” (1974) di Francis Ford Coppola, “Mississippi Burning – Le radici dell’odio” (1988) e “Gli spietati” (1992) di Clint Eastwood, che gli fruttò il secondo Oscar, questa volta come miglior attore non protagonista.