Secoloditalia.it - E’ morto Gene Hackman: trovato morto in casa insieme a sua moglie nella loro casa di Santa Fe in New Mexico

Leggi su Secoloditalia.it

Il leggendario attore hollywoodianoè statosuadiFe, nel Newalla, la pianista classica Betsy Arakawa, secondo quanto riporta ilFe New Mexican. Una notizia che lascia senza fiato. La polizia della contea diFe ha scoperto il corpo del due volte premio Oscar, 95 anni, e della 63enne Arakawa – suada 34 anni e ilcane – mercoledì pomeriggio. Non si sospetta alcun omicidio e non è stata resa nota la causa della morte. Lo sceriffo della contea diFe, Adan Mendoza, ha confermato la notizia.e sutrovati morti in, attore popolarissimo è stato uno degli attori più completi di tutti i tempi, grazie alle sue interpretazioni in “T he French Connection”, “Bonnie and Clyde” e “The Royal Tenenbaums”.