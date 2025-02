Tuttivip.it - “È morto, c’è una brutta notizia”. Da Federica Panicucci l’annuncio in diretta: lutto nello spettacolo

Durante la trasmissione odierna di Mattino 4,e Roberto Poletti hanno comunicato unasconvolgente: l’attore Gene Hackman è deceduto all’età di 95 anni. La conduttrice ha informato il pubblico che Hackman, vincitore dell’Oscar nel 1972 come miglior attore per “Il braccio vincente della morte”, è stato trovato senza vita nella sua residenza di Santa Fe, accanto alla moglie Betsy Arakawa.Le circostanze del decesso rimangono incerte.ha dichiarato: “Le cause della morte non sono ancora chiare. Naturalmente gli investigatori stanno ancora cercando di capire cosa ci sia all’origine.”. Roberto Poletti ha aggiunto che anche il cane della coppia è stato trovato, e le autorità stanno indagando per chiarire le dinamiche dell’accaduto.In studio, l’ospite Roberto Alessi ha espresso il suo sgomento: “Io sono veramente sotto choc.