È morta a 39 anni Michelle Trachtenberg, attrice di Gossip Girl e Buffy

È stata ritrovata senza vita nel suo appartamento di Manhattan, per cause ancora da chiarire.La 39enneera un’nota per aver interpretato dei ruoli in serie di successo comel’Ammazzavampiri; nei mesi scorsi sul suo profilo Instagram alcune foto in cui si vedeva visibilmente dimagrita avevano destato preoccupazione nei fan, ma la donna aveva risposto di essere “felice e in salute”. Secondo il New York Post Trachten si sarebbe sottoposta recentemente a un’operazione di trapianto del fegato, e il suo corpo potrebbe aver rigettato l’organo trapiantato, con ulteriori complicazioni. Ad allertare il 911 sarebbe stata la madre dell’, che l’avrebbe trovata “in arresto cardiaco, priva di sensi e non reattiva”, secondo quanto comunicato dalla polizia di New York.