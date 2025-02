Iodonna.it - È il massimo riconoscimento per la scienza ambientale. E per la prima volta va a due scienziati sudamericani, portando una nuova prospettiva alla ricerca globale

In un’epoca in cui, i titoli dei giornali sono dominati da catastrofi climatiche ermi ambientali, esiste un premio che celebra, in maniera fin troppo silenziosa, coloro che dedicano la propria vita a trovare soluzioni adeguate alle conseguenze del cambiamento climatico. È il Premio Tyler, spesso definito il “Nobel verde“, rappresenta il più altonel campo dellae della tutela, sebbene sia ancora piuttosto sconosciuto al grande pubblico. Serie tv green: 10 titoli per comprendere e salvaguardare l’ambiente X Premio Tyler, il Nobel “verde”L’edizione 2025, però, segna un momento storico: per la, due, l’ecologista argentina Sandra Díaz e l’antropologo brasiliano Eduardo Brondízio, salgono insieme sul gradino più alto del podio,con sé non solo l’eccellenza scientifica, ma anche unafondamentale dal Sud del mondo.