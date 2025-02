Rompipallone.it - E? finita con Thiago Motta: a Torino sanno gia? il sostituto

Troppo grave quanto è successo in Coppa Italia. Adesso è davverocon, in merito alle notizie che circolano sul suo esonero.Agià il sostituto di, con la Juventus che è chiamata a sostituire l’italo-brasiliano, per quanto grave è stata l’eliminazione in Champions League prima e in Coppa Italia poi, questa sera, per mano di un Empoli che non vinceva da inizio dicembre tra campionato e Coppa Italia stessa.Contro l’Empoli la Juventus èai calci di rigore, dopo una prestazione non all’altezza nei novanta minuti. Stessi rigori che hanno visto trionfare il club toscano e adesso è profondo rosso per la Juve che, uscita da ogni competizione – in attesa del Mondiale per Club, chiaramente -, rischia di finire la stagione con zero titoli. Annata che porta inevitabilmente all’esonero diche rischia di consumarsi entro il week-end e non più a fine stagione.