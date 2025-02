Ilrestodelcarlino.it - Duranti ancora alla guida di Fratelli d’Italia

Marcoè stato confermato all’unanimitàdel circolo fermignanese di. La rielezione è avvenuta martedì sera durante il Congresso comunale del partito, in cui per altro è stata presentata agli iscritti la nuova sede, in piazza Giorgiani, che sarà inaugurata nelle prossime settimane e diventerà un punto di riferimento per le attività svolte nella vta del Metauro. "La riconferma unanime diè la testimonianza del lavoro lavoro portato avanti all’insegna della compattezza e della crescita del partito sul territorio", commentano dal circolo. Il Congresso è stato un momento di partecipazione e dibattito interno, a cui ha partecipato pure il segretario provinciale di Fdi, Nicola Baiocchi, che afferma: "Fermignano è un neonato circolo diche sta dimostrando grande entusiasmo e impegno.