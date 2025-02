Ilgiorno.it - Due quadri simbolo di ripartenza

Dueche sono undi, ma anche un dono di cui potranno beneficiare ragazzi della loro stessa età. Si chiamano “Il viaggio“ e “AmMare“ le opere d’arte realizzate da 7 partecipanti dei laboratori educativi “Polly“ e “Passse-pARTouT“ tenuti dalla cooperativa Il Calabrone nell’ambito delle attività messe in campo dall’equipe che si occupa di minori autori di reato, insieme all’Ufficio di Servizio Sociale per i Minorenni. Il principio che guida le attività è che i giovani che hanno commesso reati devono risarcire la collettività ricucendo lo strappo che il loro gesto ha creato. L’occasione che ha portato ai dueè stata offerta da una richiesta fatta da Giuliana Tondina, Procuratore della Repubblica del Tribunale dei minorenni di Brescia, che voleva abbellire il nuovo ufficio per i Minori Stranieri Non Accompagnati.