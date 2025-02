Due forze uguali se contrapposte si annullano Isaac Newton

Leggi su Ildenaro.it

A metà del secolo diciassettesimo, Sir, fisico inglese più che illustre, dedicò molta della sua attività allo studio della dinamica. Al momento, con finalità diverse da quelle originarie, potrebbe ritornare di attualità il terzo principio della sua legge, contenuta nel titolo di questa nota. È usato di frequente, soprattutto nei campi, l’episodio della vecchietta che si apprestava a spegnere la centesima candelina di compleanno. Espresse, commossa per l’occasione, il desiderio di vivere ancora qualche anno, perchè era sicura di non aver visto tutti i fatti salienti di questo mondo, soprattutto quelli di valenza negativa. Nell’ antica Roma il comportamento di Trump sarebbe stato redarguito dai saggi di turno con un vigoroso “est modus in rebus!” che, attualmente, suonerebbe “c’è un limite a tutto”.