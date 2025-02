Tpi.it - Dritto e Rovescio: anticipazioni e ospiti di oggi, 27 febbraio 2025

Leggi su Tpi.it

di, 27Questa sera, giovedì 27, alle ore 21,25 su Rete 4 torna, il programma di Paolo Del Debbio con al centro le ultime notizie e i temi di attualità, politica e tanto altro. In studio, come sempre, tanti. Ma di cosa si parlerà? Quali sono gli? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.Paolo Del Debbio intervisterà il sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro, condannato in primo grado a otto mesi di reclusione per il caso Cospito. Spazio, quindi, allo stato di salute della politica italiana, colpita negli ultimi mesi da un numero sempre crescente di inchieste. Si arriverà, poi, al conflitto russo-ucraino, per analizzare il piano proposto da Donald Trump per raggiungere la pace.