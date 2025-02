Thesocialpost.it - Dramma nel cinema: Gene Hackman trovato morto in casa insieme alla moglie

, 95 anni, e sua, la pianista classica Betsy Arakawa (63 anni), sono stati trovati senza vita mercoledì nella loro abitazione a Santa Fe Summit, situata a nord-est della città. Lo sceriffo della contea di Santa Fe, Adan Mendoza, ha confermato che la coppia,al loro cane, era deceduta. Non sono stati riscontrati segni evidenti di atti criminali e al momento non è stata indicata una causa di morte, né è stato specificato quando potrebbero essere venuti a mancare.Nel 2021, a 91 anni,aveva posato per l’ultima volta in una foto pubblica. Si era ritirato dal mondo delpiù di vent’anni fa, con l’ultimo film girato nel 2004, “Due candidati per una poltrona”. La foto fu scattata dal fotografo James L. Neibaur, che descrisse così l’occasione: “si è ritirato drecitazione 17 anni fa, ma recentemente ha voluto farsi fotografare per dimostrare che, a 91 anni, sta bene, vive in New Mexico, pedala ogni giorno e continua a essere attivo con i suoi hobby e gli amici”.