Dramma in Italia – Schianto terribile, Raffaele muore così: era giovanissimo

Nule è sotto choc per la scomparsa diMasala, il giovane che questa mattina ha perso la vita in un tragico incidente stradale a Olbia, a soli 32 anni. Il ragazzo lavorava da poco nella città gallurese dove aveva trovato un impiego in un’impresa edile.Leggi anche: Gene Hackman morto insieme alla moglie e al cane: laipotesi dietro la tragediaI motori erano la sua più grande passione e sui social raccontava la sensazione di libertà che provava in sella alla sua Yamaha rossa. Purtroppo però il destino è stato crudele, spezzando per sempre i sogni di un giovane di soli 32 anni, molto conosciuto a Nule e che a Olbia si stava costruendo una sua nuova vita, con le sue nuove conoscenze.Una comunità in lutto. ”Incredulo e sgomento – ha dichiarato il sindaco di Nule, Antonio Giuseppe Mellino -.