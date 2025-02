Dayitalianews.com - Dramma a Caivano, 31enne sfrattato offre un caffè all’ufficiale giudiziario e poi si suicida

Tragedia a, in provincia di Napoli, dove un giovane di 31 anni, originario di Cardito (Napoli), lavoratore precario, si èto in casa ieri mattina (26 febbraio) dopo la notifica di uno sfratto esecutivo contestualmente a una proroga. Secondo le prime ricostruzioni, l’ufficiale, una donna, aveva poco prima bussato alla sua porta, e il giovane l’ha fatta entrare e le ha anche offerto un. Poi, si sarebbe allontanato, con la scusa di dover andare in bagno. Quando l’ufficialel’ha chiamato, non ha ricevuto risposta. Per Preoccupata dal silenzio, l’ufficialeha contattato i carabinieri che poi hanno fatto la tragica scoperta. Ilsi era tolto la vita, nella camera da letto.Le indaginiLa notizia è stata diffusa dall’Ansa; resta ancora da chiarire la dinamica della tragedia, sulla quale sono in corso le indagini dei carabinieri.