Dove conviene tenere i soldi in posta o in banca?

Sarà capitato a molti di chiedersii proprise ino in. Il tasso di inflazione, infatti, nell’area Euro ha raggiunto il 2,5% lo scorso gennaio, contro il 2,4% di dicembre mentre i tassi di interesse oscillano di continuo.Ebbene, la scelta sumettere il proprio capitale dipende da vari fattori, come la necessità di liquidità e gli obiettivi che si vogliono raggiungere. Prodotti come i conti deposito e i buoni fruttiferili, infatti, offrono interessi maggiori solo se il denaro resta vincolato per un determinato periodo. Con i guadagni che si otterranno, però, non si potranno fare grandi cose ma almeno garantiranno una certa sicurezza sul capitale. Ecco dunque maggiori dettagli in merito.I pro e i contro didenaro ino inCi sono dei pro e dei contro nelino in