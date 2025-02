Serieanews.com - Dorgu, che combini? Gravi errori ed espulsione, un disastro con il Manchester United

, una serataccia con il: propizia il gol dell’Ipswich e viene pure espulso, cheed, uncon il– SerieAnewsNon è stata una serata da ricordare per Patrick. Il calciatore, arrivato aldurante il mercato invernale, si è reso protagonista di unsportivo che rischia di segnare la sua stagione. Già nel primo tempo, un errore incredibile in difesa ha regalato un gol all’Ipswich Town, e a pochi minuti dall’intervallo, un’entrata folle gli è costata un’.La partita di Old Trafford, che si preannunciava cruciale per ilnella lotta contro il rischio retrocessione, è stata segnata da un altro episodio negativo, che ha visto protagonista l’ex difensore del Lecce.