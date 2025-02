Iodonna.it - Dopo essere arrivati in Galles (in ritardo) con il Royal Train, Kate Middleton e il principe William hanno preparato i tradizionali dolci locali

Leggi su Iodonna.it

Ilè arrivato con un’ora dia Cardiff, nel. Cosa rara per un treno che trasporta membri della Famiglia Reale britannica e che di solito è regolato da un servizio ineccepibile. Gli allagamenti causati dal maltempo che imperversa in questi giorni nella zona ha costretto a lunghe fermate, ma una voltae il maritosono scesi mano nella mano e si sono subito lanciati in un fitto calendario di eventi che li ha visti – di nuovo – in cucina.e i ritratti dei figli su Instagram: «Un momento di connessione con i bambini» Xsi mette ai fornelli conIn quello che è stato il loro primo impegno ufficiale dalle recenti vacanze ai Caraibi con i figli,, 42, e, 43, si sono subito diretti in auto nel tranquillo paesino di Pontypridd, nelmeridionale.