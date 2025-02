Quotidiano.net - Donne e lavoro: la parità salariale è ancora lontana. “Welfare equo, il vero cambiamento”

Roma, 27 febbraio 2025 – L’avvicinarsi della Giornata internazionale della donna, l'8 marzo, induce a una riflessione circa i dati nonsoddisfacenti, che riguardano le retribuzioni e la carriera di uomini e. Si èmolto lontani dalla tanto auspicata, come dimostra l’ultimo ‘Gender policy report 2024' di Inapp. I dati dello studioforte il gender gap “Il? Nasce da un” Decreto Coesione, i bonus per leFondo Impresa Femminile L’assegno di maternità I dati dello studio In Italia, l’80% dei congedi parentali è richiesto da lavoratrici, e per il 16% dellela maternità coincide con l’abbandono del. La retribuzione? In media è 5mila euro in meno degli uomini. Rispetto agli anni passati, c’è un miglioramento del tasso di occupazione femminile, salito al 56,5%, ma il divario retributivo resta: leguadagnano in media il 43% in meno degli uomini, superando la media Ue del 36,2%.