Abruzzo24ore.tv - Donna cade da un furgone in movimento: è mistero sulla dinamica dell'incidente

Leggi su Abruzzo24ore.tv

L'Aquila - Unadi 36 anni è caduta da unin corsaStatale 83. Indagini in corso per chiarire le cause e le eventuali responsabilità. Unpiuttosto misterioso ha avuto luogo nel pomeriggio di ieri, lungo la strada statale 83 Marsicana, nel comune di Alfedena. Unadi 36 anni, originariaa Puglia, è stata coinvolta in unmentre si trovava a bordo di unaziendale. Secondo le prime ricostruzioni, il portellone del veicolo si è improvvisamente aperto mentre il mezzo era in, facendo precipitare la passeggera sull’asfalto. Laha rotolato per alcuni metri, procurandosi traumi vari. Sul posto sono giunti i soccorsi, che hanno provveduto a trasportarla d'urgenza all'ospedale San Salvatore di L'Aquila con l’ausilio di un elicottero del 118.