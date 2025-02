Lanazione.it - Domani pomeriggio, ore 16.00, si riunisce il Consiglio Comunale di Castiglion Fiorentino

Arezzo, 27 febbraio 2025 –, ore 16.00, siildiL’assise dovrà discutere ben 19 punti posti all’OdG. Quella in programmaalle ore 16.00 per ilsarà una seduta fiume. Ben 19 i punti all’Ordine del Giorno tra i quali spiccano per importanza quello dell’approvazione delle linee guida e la nomina dei membri della giuria del Premio Letterario “Santucce Storm Festival” edizione 2025, dell’adesione all’iniziativa: “Cari genitori giornata regionale la Partita Applaudita”, del conferimento delle onorificenze, della modifica del regolamentoper la promozione delle Pari Opportunità tra Donna e Uomo, della modifica del regolamentoper l’accesso ai servizi della prima infanzia , del regolamentoper la concessione di aree relative ad attività di spettacolo viaggiante, dell’aggiornamento del Piano delle Alienazioni e delle Valorizzazioni 2025/2027, dell’approvazione del programma triennale dei lavori pubblici 2025-2027 e della variazione al bilancio di previsione 2025/2027 oltre al l’ adesione associazione nazionale Città del Vino.